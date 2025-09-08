https://1prime.ru/20250908/linii-861974506.html

В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи км будет построено в 2028 году, следует из комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующий план утвержден кабмином. Документ опубликован на сайте правительства. "Протяженность строящихся магистральных волоконно-оптических линий связи, км: 2026 год - 6300 км, 2027 год - 389 км, 2028 год - 12838 км. Всего - 19527 км", - следует из документа. Так, всего будет построено 13 магистральных ВОЛС. За их строительство ответственным исполнителем назначено Минцифры России. Большинство таких ВОЛС будет построено к 2028 году, остальные - к 2027 году. Пропускная способность составит от 10 до 100 Гбит/с. Кроме того, согласно плану, планируется строительство трех трансъевразийских ВОЛС - за них будет отвечать ПАО "Ростелеком". Их протяженная способность будет варьироваться от 1 тысячи км до 6,3 тысячи км, а пропускная способность составит 12 Гбит/с.

