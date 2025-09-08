Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи - 08.09.2025, ПРАЙМ
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи - 08.09.2025, ПРАЙМ
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи
Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T18:23+0300
2025-09-08T18:23+0300
россия
рф
михаил мишустин
минцифры
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_a9883c0c5c9b15b93dcf629d7cb4eb7c.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи км будет построено в 2028 году, следует из комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующий план утвержден кабмином. Документ опубликован на сайте правительства. "Протяженность строящихся магистральных волоконно-оптических линий связи, км: 2026 год - 6300 км, 2027 год - 389 км, 2028 год - 12838 км. Всего - 19527 км", - следует из документа. Так, всего будет построено 13 магистральных ВОЛС. За их строительство ответственным исполнителем назначено Минцифры России. Большинство таких ВОЛС будет построено к 2028 году, остальные - к 2027 году. Пропускная способность составит от 10 до 100 Гбит/с. Кроме того, согласно плану, планируется строительство трех трансъевразийских ВОЛС - за них будет отвечать ПАО "Ростелеком". Их протяженная способность будет варьироваться от 1 тысячи км до 6,3 тысячи км, а пропускная способность составит 12 Гбит/с.
рф
россия, рф, михаил мишустин, минцифры, ростелеком
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минцифры, Ростелеком
18:23 08.09.2025
 
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи

Правительство поручило построить 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи км будет построено в 2028 году, следует из комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующий план утвержден кабмином. Документ опубликован на сайте правительства.
"Протяженность строящихся магистральных волоконно-оптических линий связи, км: 2026 год - 6300 км, 2027 год - 389 км, 2028 год - 12838 км. Всего - 19527 км", - следует из документа.
Так, всего будет построено 13 магистральных ВОЛС. За их строительство ответственным исполнителем назначено Минцифры России. Большинство таких ВОЛС будет построено к 2028 году, остальные - к 2027 году. Пропускная способность составит от 10 до 100 Гбит/с.
Кроме того, согласно плану, планируется строительство трех трансъевразийских ВОЛС - за них будет отвечать ПАО "Ростелеком". Их протяженная способность будет варьироваться от 1 тысячи км до 6,3 тысячи км, а пропускная способность составит 12 Гбит/с.
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
ФАС доработает правила расчета стоимости размещения линий связи
7 июля, 14:14
 
