https://1prime.ru/20250908/linii-861974506.html
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи - 08.09.2025, ПРАЙМ
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи
Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T18:23+0300
2025-09-08T18:23+0300
2025-09-08T18:23+0300
россия
рф
михаил мишустин
минцифры
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_a9883c0c5c9b15b93dcf629d7cb4eb7c.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило построить магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) протяженностью почти 20 тысяч км за 2026-2028 годы: из них 12,8 тысячи км будет построено в 2028 году, следует из комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соответствующий план утвержден кабмином. Документ опубликован на сайте правительства. "Протяженность строящихся магистральных волоконно-оптических линий связи, км: 2026 год - 6300 км, 2027 год - 389 км, 2028 год - 12838 км. Всего - 19527 км", - следует из документа. Так, всего будет построено 13 магистральных ВОЛС. За их строительство ответственным исполнителем назначено Минцифры России. Большинство таких ВОЛС будет построено к 2028 году, остальные - к 2027 году. Пропускная способность составит от 10 до 100 Гбит/с. Кроме того, согласно плану, планируется строительство трех трансъевразийских ВОЛС - за них будет отвечать ПАО "Ростелеком". Их протяженная способность будет варьироваться от 1 тысячи км до 6,3 тысячи км, а пропускная способность составит 12 Гбит/с.
https://1prime.ru/20250707/fas-859247989.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_107:0:2774:2000_1920x0_80_0_0_2439f6cc069f76e4072cc1de96053f31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, минцифры, ростелеком
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минцифры, Ростелеком
В России построят 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи
Правительство поручило построить 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи