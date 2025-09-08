https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии главы Франции Эммануэля Макрона после его слов о конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X."От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз.В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
