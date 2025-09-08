Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста - 08.09.2025, ПРАЙМ
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста
Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии главы Франции Эммануэля Макрона после его слов о конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X."От всего, что вы... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:57+0300
2025-09-08T08:57+0300
украина
эммануэль макрон
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии главы Франции Эммануэля Макрона после его слов о конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X."От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз.В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
https://1prime.ru/20250907/donbass-861904171.html
https://1prime.ru/20250907/putin-861912705.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, эммануэль макрон, франция
УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
08:57 08.09.2025
 
Новое заявление Макрона о конфликте на Украине поразило журналиста

Боуз заявил об отчаянии Макрона после его слов о конфликте на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии главы Франции Эммануэля Макрона после его слов о конфликте на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

"От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
"Больше нет". В ВСУ раскрыли, что произошло в ДНР
Вчера, 09:06
В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих.

На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
СМИ отреагировали на ответ Путина Западу
Вчера, 13:49
 
УКРАИНАЭммануэль МакронФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала