"Хромая утка": в Германии осадили Макрона из-за плана по Украине
"Хромая утка": в Германии осадили Макрона из-за плана по Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Хромая утка": в Германии осадили Макрона из-за плана по Украине
Политическая несостоятельность президента Франции Эммануэля Макрона ставит под угрозу внешнюю политику всего ЕС, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T23:43+0300
2025-09-08T23:43+0300
2025-09-08T23:43+0300
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Политическая несостоятельность президента Франции Эммануэля Макрона ставит под угрозу внешнюю политику всего ЕС, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Нестабильность во Франции также парализует внешнюю политику. Макрон возглавляет "Коалицию желающих", которая хочет отправить европейские войска на Украину , но он — "хромая утка". Европа хочет продемонстрировать силу, но Франция пока слабо продвигается вперед", — отмечается в материале.Издание отмечает, что Макрону стоит смирится с крахом своей политики и уйти в отставку, позволив французскому народу самостоятельно решать свою судьбу.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
