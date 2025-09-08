https://1prime.ru/20250908/manturov-861943980.html
Мантуров рассказал о переговорах с Китаем о разработке месторождений РЗМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Москва обсуждала с партнерами из Китая возможность привлечения их к разработке месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории России, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На самом деле, такие разговоры были, и уже определенное время назад. Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером", - ответил Мантуров на вопрос, обсуждалось ли привлечение китайских партнеров к разработке месторождений РЗМ в России. По его словам, в первую очередь речь идет о технологиях извлечения оксидов редкоземельных металлов. Передовые разработки в этой сфере принадлежат КНР и США, добавил он. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса. Как сообщали РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
