Мантуров рассказал о переговорах с Китаем о разработке месторождений РЗМ
Мантуров рассказал о переговорах с Китаем о разработке месторождений РЗМ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о переговорах с Китаем о разработке месторождений РЗМ
Москва обсуждала с партнерами из Китая возможность привлечения их к разработке месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории России, но... | 08.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
промышленность
китай
денис мантуров
минпромторг
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Москва обсуждала с партнерами из Китая возможность привлечения их к разработке месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории России, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На самом деле, такие разговоры были, и уже определенное время назад. Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером", - ответил Мантуров на вопрос, обсуждалось ли привлечение китайских партнеров к разработке месторождений РЗМ в России. По его словам, в первую очередь речь идет о технологиях извлечения оксидов редкоземельных металлов. Передовые разработки в этой сфере принадлежат КНР и США, добавил он. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса. Как сообщали РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
китай
россия, промышленность, китай, денис мантуров, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, Денис Мантуров, Минпромторг
10:03 08.09.2025
 
Мантуров рассказал о переговорах с Китаем о разработке месторождений РЗМ

Мантуров: Россия обсуждала с Китаем привлечение к разработке месторождений РЗМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Москва обсуждала с партнерами из Китая возможность привлечения их к разработке месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории России, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На самом деле, такие разговоры были, и уже определенное время назад. Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером", - ответил Мантуров на вопрос, обсуждалось ли привлечение китайских партнеров к разработке месторождений РЗМ в России.
По его словам, в первую очередь речь идет о технологиях извлечения оксидов редкоземельных металлов. Передовые разработки в этой сфере принадлежат КНР и США, добавил он.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщали РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. Добыча составляла 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ, примерно такие же результаты ожидаются по итогам 2025 года.
В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, Денис Мантуров, Минпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала