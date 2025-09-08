Таможенный пост откроют в порту Мариуполя

https://1prime.ru/20250908/mariupol-861939626.html

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Таможенный пост в Мариуполе откроют к 2027 году, заявил РИА Новости врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, которым морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых для захода иностранных судов. По словам Черткова, сейчас в Мариуполе идет реконструкция порта на Азовском море, а также проводятся работы по дноуглублению, чтобы в порт могли заходить и сухогрузы с водоизмещением до десяти тысяч тонн. "Порт работает и сейчас. Как реконструкция идет, так и дноуглубление. Но пока к нам нельзя везти продукцию, пока мы только можем на экспорт отгружать, но я надеюсь, что этого пока будет достаточно для того, чтобы порт заработал, как и раньше: Мариуполь отгружал всегда один-два миллиона тонн в год. Сегодня эта цифра - порядка 400 тысяч тонн. Да, действительно, мало, но мы готовимся к большой работе и делаем вместе с федерацией, чтобы наши порты по всему Азову заработали в полную силу: помощь по открытию порта раз, второе это открытие таможенного поста - он будет открыт до 2027 года", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

