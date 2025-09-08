https://1prime.ru/20250908/medoborudovanie-861943822.html

В регионы направят 7,4 миллиарда рублей на обновление медоборудования

В регионы направят 7,4 миллиарда рублей на обновление медоборудования - 08.09.2025, ПРАЙМ

В регионы направят 7,4 миллиарда рублей на обновление медоборудования

Правительство РФ направит более 7,4 миллиардов рублей на обновление медицинского оборудования в рамках проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 56... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T10:02+0300

2025-09-08T10:02+0300

2025-09-08T10:31+0300

экономика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83221/00/832210019_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_b1cd8e19cf25ea12719ea631953a024b.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 7,4 миллиардов рублей на обновление медицинского оборудования в рамках проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 56 регионах РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине. "В 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" из федерального бюджета будет направлено более 7,4 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 3,5 миллиардов рублей. "Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием", - добавили в правительстве. Мероприятия региональных проектов – часть работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

https://1prime.ru/20250906/pravitelstvo-861885289.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия