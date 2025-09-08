https://1prime.ru/20250908/merts-861969344.html

Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики

2025-09-08T16:49+0300

экономика

фрг

германия

сша

фридрих мерц

дональд трамп

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики. "Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.

