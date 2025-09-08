https://1prime.ru/20250908/merts-861969344.html
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики - 08.09.2025, ПРАЙМ
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:49+0300
2025-09-08T16:49+0300
2025-09-08T16:49+0300
экономика
фрг
германия
сша
фридрих мерц
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики. "Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
https://1prime.ru/20250908/ramafosa-861968331.html
фрг
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрг, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, вто
Экономика, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, США, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ВТО
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики
Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свою изначальную роль
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики.
"Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ.
Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса