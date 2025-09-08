Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики - 08.09.2025
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:49+0300
2025-09-08T16:49+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики. "Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
16:49 08.09.2025
 
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики

Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свою изначальную роль

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики.
"Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ.
Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса
16:30
 
