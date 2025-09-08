Нацмессенджер Max заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов

https://1prime.ru/20250908/messendzher-861953822.html

2025-09-08T12:45+0300

технологии

финансы

лаборатория касперского

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Max заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а также удалил 13 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе мессенджера. "Центр безопасности Max публикует итоги работы за август. Всего заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно", - сказали в пресс-службе. Также в августе пользователи направили 27 тысяч обращений через кнопку "Пожаловаться", среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты мессенджера используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников. "Применяются антифрод-технологии от "Сбера": система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции. В партнерстве с "Лабораторией Касперского" реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям Max дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества", - отметили в компании. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

