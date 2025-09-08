https://1prime.ru/20250908/minfin-861975145.html
Минфин видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций в Китае
Минфин видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций в Китае
2025-09-08T18:41+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России видит интерес российских эмитентов к размещению своих облигаций в Китае, власти двух стран обсуждают, как правильно это сделать, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Я не присутствовал на переговорах, но скажу, что эта тема действительно обсуждается с нашими коллегами, с партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли тема выхода эмитентов РФ на рынок долга Китая в ходе недавнего визита российской делегации в КНР. "В принципе, мы видим интерес со стороны российских эмитентов, не только "Росатома", но видим интерес других эмитентов. Обсуждаем этот вопрос, как правильно это сделать. В принципе, дискуссия идет с партнерами сейчас", - добавил замминистра. Китай готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, поддержав размещение ими панда-бондов — долговых бумаг, номинированных в китайских юанях, но выпущенных иностранными компаниями, сообщала ранее Financial Times со ссылкой на источники. По данным FT, в качестве первых заемщиков могут выступить "Росатом" и его дочерние компании, которые не попали под санкционные ограничения. "Росатом" позднее подтвердил, что готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае.
