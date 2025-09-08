https://1prime.ru/20250908/minfin-861976001.html

Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки

08.09.2025

Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки

Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений , заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "По дальневосточной ипотеке мы, конечно же, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, про которые президент сказал, поручение дал. Это мы сделаем, я думаю, в ближайшем будущем. В принципе, эта работа в какой-то степени велась, но сейчас будет ускорена", - сказал он в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка". Президент РФ Владимир Путин заявил на ВЭФ, что нужно распространить льготную дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе независимо от возраста родителей. Также он предложил расширить программу на вторичный рынок жилья - в тех городах, где отсутствует предложение квартир в новостройках. Кроме того, президент поручил предоставить возможность брать дальневосточную ипотеку всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только учителям.

