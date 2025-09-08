https://1prime.ru/20250908/minfin-861976001.html
Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки
Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки - 08.09.2025, ПРАЙМ
Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки
Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T19:11+0300
2025-09-08T19:11+0300
2025-09-08T19:11+0300
недвижимость
бизнес
россия
рф
владимир путин
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений , заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "По дальневосточной ипотеке мы, конечно же, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, про которые президент сказал, поручение дал. Это мы сделаем, я думаю, в ближайшем будущем. В принципе, эта работа в какой-то степени велась, но сейчас будет ускорена", - сказал он в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка". Президент РФ Владимир Путин заявил на ВЭФ, что нужно распространить льготную дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе независимо от возраста родителей. Также он предложил расширить программу на вторичный рынок жилья - в тех городах, где отсутствует предложение квартир в новостройках. Кроме того, президент поручил предоставить возможность брать дальневосточную ипотеку всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только учителям.
https://1prime.ru/20250907/ipoteka-861908813.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, рф, владимир путин, минфин рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минфин РФ
Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки
Минфин России распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений , заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"По дальневосточной ипотеке мы, конечно же, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, про которые президент сказал, поручение дал. Это мы сделаем, я думаю, в ближайшем будущем. В принципе, эта работа в какой-то степени велась, но сейчас будет ускорена", - сказал он в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".
Президент РФ Владимир Путин
заявил на ВЭФ, что нужно распространить льготную дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе независимо от возраста родителей.
Также он предложил расширить программу на вторичный рынок жилья - в тех городах, где отсутствует предложение квартир в новостройках. Кроме того, президент поручил предоставить возможность брать дальневосточную ипотеку всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только учителям.
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков