08.09.2025 Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки
Минфин расширит программу дальневосточной ипотеки
недвижимость
бизнес
россия
рф
владимир путин
минфин рф
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений , заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "По дальневосточной ипотеке мы, конечно же, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, про которые президент сказал, поручение дал. Это мы сделаем, я думаю, в ближайшем будущем. В принципе, эта работа в какой-то степени велась, но сейчас будет ускорена", - сказал он в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка". Президент РФ Владимир Путин заявил на ВЭФ, что нужно распространить льготную дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе независимо от возраста родителей. Также он предложил расширить программу на вторичный рынок жилья - в тех городах, где отсутствует предложение квартир в новостройках. Кроме того, президент поручил предоставить возможность брать дальневосточную ипотеку всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только учителям.
недвижимость, бизнес, россия, рф, владимир путин, минфин рф
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минфин РФ
19:11 08.09.2025
 
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минфин России по поручению президента распространит дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе и на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений , заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"По дальневосточной ипотеке мы, конечно же, поручения президента будем выполнять. Распространим ее действия на те категории, про которые президент сказал, поручение дал. Это мы сделаем, я думаю, в ближайшем будущем. В принципе, эта работа в какой-то степени велась, но сейчас будет ускорена", - сказал он в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".
Президент РФ Владимир Путин заявил на ВЭФ, что нужно распространить льготную дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи в регионе независимо от возраста родителей.
Также он предложил расширить программу на вторичный рынок жилья - в тех городах, где отсутствует предложение квартир в новостройках. Кроме того, президент поручил предоставить возможность брать дальневосточную ипотеку всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, а не только учителям.
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
