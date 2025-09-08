https://1prime.ru/20250908/mintsifra-861934959.html
Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"
Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта" - 08.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"
Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T03:32+0300
2025-09-08T03:32+0300
2025-09-08T03:32+0300
россия
финансы
экономика
рф
владимир григорьев
владимир путин
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861934959.jpg?1757291521
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.
"Мы посчитали, что на первые три года нужно где-то 28 миллиардов рублей для того, чтобы карта заработала, исходя из того, что финансовое наполнение карты будет 3 тысячи рублей", - сказал Григорьев.
Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат семьи на каждого ребенка в возрасте от трех до шести лет. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать программу "Золотым ключиком".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, владимир григорьев, владимир путин, минцифры
РОССИЯ, Финансы, Экономика, РФ, Владимир Григорьев, Владимир Путин, Минцифры
Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"
Минцифры: на программу «Детская книжная карта» потребуется 28 млрд рублей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.
"Мы посчитали, что на первые три года нужно где-то 28 миллиардов рублей для того, чтобы карта заработала, исходя из того, что финансовое наполнение карты будет 3 тысячи рублей", - сказал Григорьев.
Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат семьи на каждого ребенка в возрасте от трех до шести лет. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать программу "Золотым ключиком".