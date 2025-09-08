https://1prime.ru/20250908/mintsifra-861934959.html

Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"

Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта" - 08.09.2025, ПРАЙМ

Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"

Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T03:32+0300

2025-09-08T03:32+0300

2025-09-08T03:32+0300

россия

финансы

экономика

рф

владимир григорьев

владимир путин

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861934959.jpg?1757291521

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. "Мы посчитали, что на первые три года нужно где-то 28 миллиардов рублей для того, чтобы карта заработала, исходя из того, что финансовое наполнение карты будет 3 тысячи рублей", - сказал Григорьев. Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат семьи на каждого ребенка в возрасте от трех до шести лет. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать программу "Золотым ключиком".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир григорьев, владимир путин, минцифры