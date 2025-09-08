Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/mishustin-861967581.html
Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года
Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года - 08.09.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года
Правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:26+0300
2025-09-08T16:26+0300
экономика
бизнес
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861474209_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_54586c9e6f9e6042bb7bbfc8438ed17b.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей, более 2 тысяч километров автодорог, а также модернизировать социальные объекты и аэропортовые комплексы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года. В его рамках предстоит построить и реконструировать около 4,5 тысяч километров железных дорог, свыше 2 тысяч километров автомобильных магистралей, более 800 километров линий электропередачи сверхвысокого напряжения, проложить почти 20 тысяч километров магистральных волоконно-оптических линий связи", - сказал Мишустин на заседании с вице-премьерами. Кроме того, как отметил российский премьер, планируется обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов. "60 аэропортовых комплексов существенно модернизируем. Запустим 10 новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях. Запланировано строительство и многих других важных объектов инфраструктуры", - добавил он.
https://1prime.ru/20250908/pravitelstvo-861967072.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861474209_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6b8e2bf895910cf1111e4db82e4a97b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:26 08.09.2025
 
Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года

Мишустин: правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей, более 2 тысяч километров автодорог, а также модернизировать социальные объекты и аэропортовые комплексы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года. В его рамках предстоит построить и реконструировать около 4,5 тысяч километров железных дорог, свыше 2 тысяч километров автомобильных магистралей, более 800 километров линий электропередачи сверхвысокого напряжения, проложить почти 20 тысяч километров магистральных волоконно-оптических линий связи", - сказал Мишустин на заседании с вице-премьерами.
Кроме того, как отметил российский премьер, планируется обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов.
"60 аэропортовых комплексов существенно модернизируем. Запустим 10 новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях. Запланировано строительство и многих других важных объектов инфраструктуры", - добавил он.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива
16:01
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала