Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года

Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года - 08.09.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило план создания инфраструктуры в России до 2036 года

Правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T16:26+0300

2025-09-08T16:26+0300

2025-09-08T16:26+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей, более 2 тысяч километров автодорог, а также модернизировать социальные объекты и аэропортовые комплексы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года. В его рамках предстоит построить и реконструировать около 4,5 тысяч километров железных дорог, свыше 2 тысяч километров автомобильных магистралей, более 800 километров линий электропередачи сверхвысокого напряжения, проложить почти 20 тысяч километров магистральных волоконно-оптических линий связи", - сказал Мишустин на заседании с вице-премьерами. Кроме того, как отметил российский премьер, планируется обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов. "60 аэропортовых комплексов существенно модернизируем. Запустим 10 новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях. Запланировано строительство и многих других важных объектов инфраструктуры", - добавил он.

