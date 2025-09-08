Московская биржа расширит время торгов на рынке облигаций

https://1prime.ru/20250908/mosbirzha-861955765.html
2025-09-08T13:04+0300
экономика
рынок
торги
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 22 сентября расширит время торгов на рынке облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. "С 22 сентября 2025 года торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на рынке облигаций Московской биржи будут начинаться в 6.50", - анонсирует биржа. Так, утренняя торговая сессия с 22 сентября на рынке ОФЗ будет проводиться по следующему расписанию: 6.50-6.59 – аукцион открытия; 7.00-9.50 – торговый период. Также с 22 сентября отменяется аукцион открытия вечерней торговой сессии: торги в вечернее время будут проводиться с 19.00 до 23.50. В настоящее время утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6.50 до 9.50 мск, а на рынке облигаций – с 8.50 до 9.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50 мск. "Унификация расписания утренних торгов на рынке акций и облигаций призвана повысить удобство работы частных и институциональных инвесторов", - поясняет торговая площадка. На утренних торгах на рынке облигаций участники торгов и их клиенты могут заключать сделки с 57 выпусками ОФЗ.
рынок, торги
