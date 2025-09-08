В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших 86-летнюю блокадницу

https://1prime.ru/20250908/moshenniki-861942141.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который вместе с матерью помог мошенникам обмануть шестерых пенсионеров, включая 86-летнюю блокадницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 21-летний житель города Павловска под Петербургом задержан в рамках расследования дела об обмане двух пожилых жительниц Приморского района. Оперативники установили, что молодой человек, ранее уже судимый за наркотики, "работал" на мошенников вместе со своей 46-летней матерью, забирая у обманутых пенсионеров наличность и переводя ее на электронные кошельки аферистов. За каждый визит курьер получал 5 тысяч рублей и порядка 0,02% от суммы, которой лишалась жертва мошенничества, уточняют в ГУМВД. "На счету пары - как минимум шестеро обманутых пожилых людей, проживающих в разных районах города и области, лишившихся в общей сложности 2,8 миллионов рублей. Так, одной из пострадавших стала 86-летняя жительница Сестрорецка, пережившая блокаду Ленинграда", - рассказали в полиции. По всем фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Молодой человек находится под стражей, его мать пока остается под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает их причастность к аналогичным преступлениям, заключили в региональном главке МВД.

