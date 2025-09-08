Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов - 08.09.2025
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов - 08.09.2025
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов
Власти Непала ввели войска на территорию парламента после того, как туда проникли протестующие, сообщает местный портал Khabarhub со ссылкой на чиновников. | 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Непала ввели войска на территорию парламента после того, как туда проникли протестующие, сообщает местный портал Khabarhub со ссылкой на чиновников. В понедельник издание Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к ранениям среди демонстрантов. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. "Армия Непала вошла на территорию парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешвор после того, как протестующие многократно пытались проникнуть на его территорию", - говорится в материале портала. Как сообщает Khabarhub, войска вводятся на территорию законодательного органа для поддержки правоохранительных органов после введения комендантского часа. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* запрещена в России как экстремистская.
непал
общество , непал, instagram
Общество , НЕПАЛ, Instagram
14:01 08.09.2025
 
Власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов

Khabarhub: власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов

© РИА Новости . Сунил Прадхан
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал
Сотрудники полиции патрулируют улицы на окраине Катманду, Непал
© РИА Новости . Сунил Прадхан
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Непала ввели войска на территорию парламента после того, как туда проникли протестующие, сообщает местный портал Khabarhub со ссылкой на чиновников.
В понедельник издание Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к ранениям среди демонстрантов. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города.
"Армия Непала вошла на территорию парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешвор после того, как протестующие многократно пытались проникнуть на его территорию", - говорится в материале портала.
Как сообщает Khabarhub, войска вводятся на территорию законодательного органа для поддержки правоохранительных органов после введения комендантского часа.
Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
* запрещена в России как экстремистская.
Непал введет системы обязательной регистрации и отслеживания туристов
3 сентября, 11:45
 
Общество
НЕПАЛ
Instagram
 
 
