https://1prime.ru/20250908/novosibirsk-861936182.html
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 08.09.2025, ПРАЙМ
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T06:14+0300
2025-09-08T06:14+0300
2025-09-08T06:14+0300
бизнес
новосибирск
иркутск
владивосток
аэропорт толмачево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861936182.jpg?1757301279
НОВОСИБИРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина.
По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
новосибирск
иркутск
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, новосибирск, иркутск, владивосток, аэропорт толмачево
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Иркутск, Владивосток, аэропорт Толмачево
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина.
По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.