https://1prime.ru/20250908/novosibirsk-861936182.html

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 08.09.2025, ПРАЙМ

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T06:14+0300

2025-09-08T06:14+0300

2025-09-08T06:14+0300

бизнес

новосибирск

иркутск

владивосток

аэропорт толмачево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861936182.jpg?1757301279

НОВОСИБИРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина. По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.

новосибирск

иркутск

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, новосибирск, иркутск, владивосток, аэропорт толмачево