Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 08.09.2025
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T06:14+0300
2025-09-08T06:14+0300
бизнес
новосибирск
иркутск
владивосток
аэропорт толмачево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861936182.jpg?1757301279
НОВОСИБИРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина. По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
новосибирск
иркутск
владивосток
бизнес, новосибирск, иркутск, владивосток, аэропорт толмачево
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Иркутск, Владивосток, аэропорт Толмачево
06:14 08.09.2025
 
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина.
По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
 
Заголовок открываемого материала