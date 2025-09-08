"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации

https://1prime.ru/20250908/obligatsii-861978459.html

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 150 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Компания предложит инвесторам пятилетние облигации серии 001P-08 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября.

