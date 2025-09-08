Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/obligatsii-861978459.html
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации
"Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T20:35+0300
2025-09-08T20:35+0300
рынок
россия
атомэнергопром
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 150 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Компания предложит инвесторам пятилетние облигации серии 001P-08 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября.
https://1prime.ru/20250908/rosatom-861961695.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, атомэнергопром
Рынок, РОССИЯ, Атомэнергопром
20:35 08.09.2025
 
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации

"Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки на облигации на 30 млрд рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности - премия не выше 150 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.
Компания предложит инвесторам пятилетние облигации серии 001P-08 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомекс в Москве. 14 ноября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
14:49
 
РынокРОССИЯАтомэнергопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала