2025-09-08T20:35+0300
2025-09-08T20:35+0300
2025-09-08T20:35+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Атомэнергопром" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 150 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Компания предложит инвесторам пятилетние облигации серии 001P-08 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 сентября.
"Атомэнергопром" 18 сентября соберет заявки на биржевые облигации
