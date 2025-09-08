https://1prime.ru/20250908/op-861937040.html

В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники "коалиции желающих" (Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и другие), но заявление президента России Владимира Путина стало для властей многих государств "отрезвляющим душем." Ранее Макрон сообщал, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, отправка войск западного контингента станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.

