Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/op-861937040.html
В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось - 08.09.2025, ПРАЙМ
В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T07:51+0300
2025-09-08T07:51+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861937040.jpg?1757307067
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники "коалиции желающих" (Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и другие), но заявление президента России Владимира Путина стало для властей многих государств "отрезвляющим душем." Ранее Макрон сообщал, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, отправка войск западного контингента станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
07:51 08.09.2025
 
В ОП заявили, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось

Рогов: число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, хотя президент Франции Эммануэль Макрон и называл 26 стран, среди которых участники "коалиции желающих" (Франция, Британия, ФРГ, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и другие), но заявление президента России Владимира Путина стало для властей многих государств "отрезвляющим душем."
Ранее Макрон сообщал, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
"Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, отправка войск западного контингента станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала