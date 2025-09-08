https://1prime.ru/20250908/osago-861965648.html

Объем продаж краткосрочных ОСАГО приблизился к миллиарду рублей

Объем продаж краткосрочных ОСАГО приблизился к миллиарду рублей - 08.09.2025, ПРАЙМ

Объем продаж краткосрочных ОСАГО приблизился к миллиарду рублей

Объем продаж краткосрочных полисов ОСАГО в России за восемь месяцев текущего года приблизился к миллиарду рублей, свидетельствуют данные Национальной страховой... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T15:42+0300

2025-09-08T15:42+0300

2025-09-08T15:42+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

нсис

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861965489_0:257:5181:3171_1920x0_80_0_0_2a51ecfaece6ac7f8661f59963cf01c6.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Объем продаж краткосрочных полисов ОСАГО в России за восемь месяцев текущего года приблизился к миллиарду рублей, свидетельствуют данные Национальной страховой информационной системы (НСИС). Количество краткосрочных договоров, заключенных в период с января по август 2025 года, согласно опубликованным данным, превысило 3,7 миллиона, а общая премия достигла 947,636 миллиона рублей. Средняя стоимость такого полиса, по данным НСИС, составила 253 рубля. Возможность оформить краткосрочный полис ОСАГО на срок от 1 до 91 суток появилась в России со 2 марта прошлого года. С этого момента и до конца 2024 года было оформлено 1,1 миллиона краткосрочных полисов средней продолжительностью 5 дней. Их покупают в основном водители такси. При этом средняя стоимость полиса в прошлом году составила 353 рубля. А с апреля 2025 года в России изменился порядок расчета времени действия краткосрочных полисов: если ранее их можно было оформить на определенную дату, и срок действия такого полиса истекал в 23.59 соответствующего дня, то теперь оформить краткосрочный полис ОСАГО можно на период, кратный 24 часам, но с произвольным временем начала страхования.

https://1prime.ru/20250903/osago-861720509.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, нсис