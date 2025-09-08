https://1prime.ru/20250908/pankin-861982056.html

В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана

В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана - 08.09.2025, ПРАЙМ

В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана

Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T23:01+0300

2025-09-08T23:01+0300

2025-09-08T23:01+0300

россия

таджикистан

мид рф

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_80ca2ad5b0e3e3703044775306ee4c47.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Россия сегодня - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Действительно, в настоящее время объемы товарооборота демонстрируют устойчивый и поступательный рост. Наша страна также один из главных инвесторов в экономику Таджикистана и занимает лидирующее положение по числу совместных компаний, их больше 330", - заявил Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики. Он также отметил уровень культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие образования на русском языке в Таджикистане. "Особенно динамично развиваются связи в образовательной сфере... Сегодня в российских вузах, без учетов филиалов в республике Таджикистан, обучаются порядка 27,5 тысячи таджикистанских студентов и аспирантов", - добавил Панкин. Он также добавил, что квота в российских вузах для студентов из Таджикистана одна из самых высоких в СНГ - тысяча мест. "Это было в прошлом году, такая же квота будет в этом году", - пообещал он.

https://1prime.ru/20250807/kazakhstan-860447863.html

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, таджикистан, мид рф, снг