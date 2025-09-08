Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана - 08.09.2025
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана - 08.09.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Россия сегодня - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Действительно, в настоящее время объемы товарооборота демонстрируют устойчивый и поступательный рост. Наша страна также один из главных инвесторов в экономику Таджикистана и занимает лидирующее положение по числу совместных компаний, их больше 330", - заявил Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики. Он также отметил уровень культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие образования на русском языке в Таджикистане. "Особенно динамично развиваются связи в образовательной сфере... Сегодня в российских вузах, без учетов филиалов в республике Таджикистан, обучаются порядка 27,5 тысячи таджикистанских студентов и аспирантов", - добавил Панкин. Он также добавил, что квота в российских вузах для студентов из Таджикистана одна из самых высоких в СНГ - тысяча мест. "Это было в прошлом году, такая же квота будет в этом году", - пообещал он.
таджикистан
23:01 08.09.2025
 
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана

Замглавы МИД Панкин: Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Россия сегодня - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Действительно, в настоящее время объемы товарооборота демонстрируют устойчивый и поступательный рост. Наша страна также один из главных инвесторов в экономику Таджикистана и занимает лидирующее положение по числу совместных компаний, их больше 330", - заявил Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.
Он также отметил уровень культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие образования на русском языке в Таджикистане.
"Особенно динамично развиваются связи в образовательной сфере... Сегодня в российских вузах, без учетов филиалов в республике Таджикистан, обучаются порядка 27,5 тысячи таджикистанских студентов и аспирантов", - добавил Панкин.
Он также добавил, что квота в российских вузах для студентов из Таджикистана одна из самых высоких в СНГ - тысяча мест.
"Это было в прошлом году, такая же квота будет в этом году", - пообещал он.
РОССИЯ ТАДЖИКИСТАН МИД РФ СНГ
 
 
