https://1prime.ru/20250908/pankin-861982056.html
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана - 08.09.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T23:01+0300
2025-09-08T23:01+0300
2025-09-08T23:01+0300
россия
таджикистан
мид рф
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_80ca2ad5b0e3e3703044775306ee4c47.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Россия сегодня - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Действительно, в настоящее время объемы товарооборота демонстрируют устойчивый и поступательный рост. Наша страна также один из главных инвесторов в экономику Таджикистана и занимает лидирующее положение по числу совместных компаний, их больше 330", - заявил Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики. Он также отметил уровень культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие образования на русском языке в Таджикистане. "Особенно динамично развиваются связи в образовательной сфере... Сегодня в российских вузах, без учетов филиалов в республике Таджикистан, обучаются порядка 27,5 тысячи таджикистанских студентов и аспирантов", - добавил Панкин. Он также добавил, что квота в российских вузах для студентов из Таджикистана одна из самых высоких в СНГ - тысяча мест. "Это было в прошлом году, такая же квота будет в этом году", - пообещал он.
https://1prime.ru/20250807/kazakhstan-860447863.html
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_fd16a681122e270bd9b3c5de7d149d69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, мид рф, снг
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, МИД РФ, СНГ
В МИД назвали Россию ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
Замглавы МИД Панкин: Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Таджикистана
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия в настоящее время - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана и один из главных инвесторов в его экономику, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Россия сегодня - ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана
. Действительно, в настоящее время объемы товарооборота демонстрируют устойчивый и поступательный рост. Наша страна также один из главных инвесторов в экономику Таджикистана и занимает лидирующее положение по числу совместных компаний, их больше 330", - заявил Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.
Он также отметил уровень культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие образования на русском языке в Таджикистане.
"Особенно динамично развиваются связи в образовательной сфере... Сегодня в российских вузах, без учетов филиалов в республике Таджикистан, обучаются порядка 27,5 тысячи таджикистанских студентов и аспирантов", - добавил Панкин.
Он также добавил, что квота в российских вузах для студентов из Таджикистана одна из самых высоких в СНГ
- тысяча мест.
"Это было в прошлом году, такая же квота будет в этом году", - пообещал он.
В Казахстане сообщили о росте транзита топлива из России в Таджикистан