Финская Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6 - 08.09.2025
https://1prime.ru/20250908/patria-861964867.html
Финская Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6
2025-09-08T15:50+0300
2025-09-08T15:50+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6 по программе общей системы бронированной техники, в рамках которой Финляндия совместно с Латвией, Германией и Швецией унифицируют свой парк бронемашин на базе финской Patria, сообщает в понедельник компания. Дания, присоединившаяся к программе общей системы бронированной техники в апреле, заказала у Patria 129 бронетранспортеров. Это первый заказ для датских вооруженных сил в рамках программы CAVS. "Patria поставила в Данию первые бронетранспортеры Common Armoured Vehicle System (CAVS) на базе Patria 6x6 и начала соответствующую программу обучения", - говорится в сообщении. Программа "Общая система бронированной техники" (Common Armored Vehicle System, CAVS) запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция и Германия. С начала проекте Patria получила заказы почти на тысячу бронетранспортеров и поставила более 250 единиц. Patria 6х6 - бронетранспортер, производимый финской компанией Patria. Представляет собой боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, которая пригодна для монтажа дополнительного оснащения и может быть сконфигурирована для других целей. Patria 6x6 может перевозить до десяти человек личного состава, не считая водителя и командира.
Вооружения
15:50 08.09.2025
 
Финская Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6

Финляндия поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6 по программе CAVS

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© fotolia.com / uhotti
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6 по программе общей системы бронированной техники, в рамках которой Финляндия совместно с Латвией, Германией и Швецией унифицируют свой парк бронемашин на базе финской Patria, сообщает в понедельник компания.
Дания, присоединившаяся к программе общей системы бронированной техники в апреле, заказала у Patria 129 бронетранспортеров. Это первый заказ для датских вооруженных сил в рамках программы CAVS.
"Patria поставила в Данию первые бронетранспортеры Common Armoured Vehicle System (CAVS) на базе Patria 6x6 и начала соответствующую программу обучения", - говорится в сообщении.
Программа "Общая система бронированной техники" (Common Armored Vehicle System, CAVS) запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция и Германия. С начала проекте Patria получила заказы почти на тысячу бронетранспортеров и поставила более 250 единиц.
Patria 6х6 - бронетранспортер, производимый финской компанией Patria. Представляет собой боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, которая пригодна для монтажа дополнительного оснащения и может быть сконфигурирована для других целей. Patria 6x6 может перевозить до десяти человек личного состава, не считая водителя и командира.
Копенгаген
Дания не намерена возобновлять диалог с Россией, заявил посол в Копенгагене
14 июля, 08:07
 
