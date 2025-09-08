https://1prime.ru/20250908/patria-861964867.html

Финская Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6

2025-09-08T15:50+0300

вооружения

бизнес

дания

финляндия

латвия

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Финская оборонная компания Patria поставила Дании первые бронетранспортеры 6x6 по программе общей системы бронированной техники, в рамках которой Финляндия совместно с Латвией, Германией и Швецией унифицируют свой парк бронемашин на базе финской Patria, сообщает в понедельник компания. Дания, присоединившаяся к программе общей системы бронированной техники в апреле, заказала у Patria 129 бронетранспортеров. Это первый заказ для датских вооруженных сил в рамках программы CAVS. "Patria поставила в Данию первые бронетранспортеры Common Armoured Vehicle System (CAVS) на базе Patria 6x6 и начала соответствующую программу обучения", - говорится в сообщении. Программа "Общая система бронированной техники" (Common Armored Vehicle System, CAVS) запущена Финляндией и Латвией в 2020 году. В рамках нее страны разрабатывают систему бронированных машин на базе финского бронетранспортера Patria 6x6, которые будут иметь общее название CAVS. В программе также участвуют Швеция и Германия. С начала проекте Patria получила заказы почти на тысячу бронетранспортеров и поставила более 250 единиц. Patria 6х6 - бронетранспортер, производимый финской компанией Patria. Представляет собой боевую бронированную машину для перевозки людей и грузов, которая пригодна для монтажа дополнительного оснащения и может быть сконфигурирована для других целей. Patria 6x6 может перевозить до десяти человек личного состава, не считая водителя и командира.

дания

финляндия

латвия

2025

Новости

бизнес, дания, финляндия, латвия