В Пекине начинает работу сессия Постоянного комитета ВСНП
2025-09-08T00:22+0300
ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях, в понедельник начинает работу в Пекине.
Семнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 8 по 12 сентября. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
Во время сессии будет рассмотрен проект закона об атомной энергии, законопроекты о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, о национальных парках и о безопасном обращении с опасными химическими веществами.
Вместе с тем в период сессии китайские законодатели рассмотрят пакет поправок к существующим законам, включая Закон КНР об арбитраже и Закон КНР о тюрьмах, а также обсудят ряд предложений, в том числе по рассмотрению проекта пересмотра Закона КНР о кибербезопасности и по ратификации Договора об экстрадиции между КНР и Сербией.
Кроме того, депутаты изучат ряд докладов Госсовета КНР, посвященных реализации плана национального социально-экономического развития и исполнению бюджета центрального правительства за 2025 год, а также управлению государственным долгом за 2024 год.
