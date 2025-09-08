https://1prime.ru/20250908/pekin-861933571.html

В Пекине начинает работу сессия Постоянного комитета ВСНП

В Пекине начинает работу сессия Постоянного комитета ВСНП - 08.09.2025, ПРАЙМ

В Пекине начинает работу сессия Постоянного комитета ВСНП

Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе об... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T00:22+0300

2025-09-08T00:22+0300

2025-09-08T00:22+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

пекин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861933571.jpg?1757280151

ПЕКИН, 8 сен – ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе об атомной энергии и о чрезвычайных ситуациях, в понедельник начинает работу в Пекине. Семнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 8 по 12 сентября. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Во время сессии будет рассмотрен проект закона об атомной энергии, законопроекты о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения, о национальных парках и о безопасном обращении с опасными химическими веществами. Вместе с тем в период сессии китайские законодатели рассмотрят пакет поправок к существующим законам, включая Закон КНР об арбитраже и Закон КНР о тюрьмах, а также обсудят ряд предложений, в том числе по рассмотрению проекта пересмотра Закона КНР о кибербезопасности и по ратификации Договора об экстрадиции между КНР и Сербией. Кроме того, депутаты изучат ряд докладов Госсовета КНР, посвященных реализации плана национального социально-экономического развития и исполнению бюджета центрального правительства за 2025 год, а также управлению государственным долгом за 2024 год.

китай

кнр

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, пекин, госсовет