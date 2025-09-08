Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян оповестили, кому повысят пенсию в октябре - 08.09.2025
Россиян оповестили, кому повысят пенсию в октябре
Некоторым категориям граждан повысят пенсию с 1 октября. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве...
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Некоторым категориям граждан повысят пенсию с 1 октября. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.В первую очередь с октября 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у тех, кто отметил 80 лет в сентябре 2025 года."С 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей", - указал эксперт.К примеру, если страховая пенсия у такого пожилого человека в сентябре 2025 года составляла 39 878,93 рубля, то начиная с октября она будет увеличена на 10221,70 рубля и станет равна 50 100,63 рублям. За счет увеличения фиксированной выплаты и включения в нее надбавки за уход у пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в октябре будет на 25,63% выше сентябрьской выплаты.Для осуществления данного увеличения подавать заявления пенсионеру или его родственникам ни дистанционно, ни при личном обращении не нужно: у Социального фонда России есть все необходимые данные, увеличение пройдет автоматически."Предварительно ожидаем в октябре 2025 года индексацию на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Увеличение тоже будет осуществлено автоматически", - заключил Балынин.
02:02 08.09.2025
 
Россиян оповестили, кому повысят пенсию в октябре

Доцент Балынин: в октябре пенсию повысят двум категориям граждан

© РИА Новости . Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Некоторым категориям граждан повысят пенсию с 1 октября. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
В первую очередь с октября 2025 года будут увеличены пенсионные выплаты у тех, кто отметил 80 лет в сентябре 2025 года.
"С 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей", - указал эксперт.
Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий
27 августа, 09:30
Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий
27 августа, 09:30
К примеру, если страховая пенсия у такого пожилого человека в сентябре 2025 года составляла 39 878,93 рубля, то начиная с октября она будет увеличена на 10221,70 рубля и станет равна 50 100,63 рублям. За счет увеличения фиксированной выплаты и включения в нее надбавки за уход у пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в октябре будет на 25,63% выше сентябрьской выплаты.
Для осуществления данного увеличения подавать заявления пенсионеру или его родственникам ни дистанционно, ни при личном обращении не нужно: у Социального фонда России есть все необходимые данные, увеличение пройдет автоматически.
"Предварительно ожидаем в октябре 2025 года индексацию на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Увеличение тоже будет осуществлено автоматически", - заключил Балынин.
 
