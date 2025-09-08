Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico - 08.09.2025
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в статье для издания Politico экс-глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса. "Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застряв во враждебной внутренней и внешней среде. В Европе проживает всего 5% населения мира, и она находится в растущем экономическом разрыве с другими крупными державами. Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но и подвергается реальному риску стать вассалом Америки", - говорится в статье. Чиновники предупреждают, что если европейские лидеры не предпримут никаких действий, например не возьмут обязательства по совместной обороне, и будут ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с принятием трудных решений, то Европа как политический проект рискует погибнуть. Бывшие высокопоставленные политики также отмечают, что президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником ЕС, а США под его руководством представляют собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы.
08:15 08.09.2025 (обновлено: 08:18 08.09.2025)
 
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico

Politico: Европа рискует стать вассалом США

Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в статье для издания Politico экс-глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса.
"Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застряв во враждебной внутренней и внешней среде. В Европе проживает всего 5% населения мира, и она находится в растущем экономическом разрыве с другими крупными державами. Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но и подвергается реальному риску стать вассалом Америки", - говорится в статье.
Чиновники предупреждают, что если европейские лидеры не предпримут никаких действий, например не возьмут обязательства по совместной обороне, и будут ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с принятием трудных решений, то Европа как политический проект рискует погибнуть.
Бывшие высокопоставленные политики также отмечают, что президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником ЕС, а США под его руководством представляют собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС, пишет WSJ
Вчера, 12:18
 
ПолитикаЕВРОПАСШАБЕЛЬГИЯДональд ТрампЕСPolitico
 
 
