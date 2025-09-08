https://1prime.ru/20250908/politico-861937672.html
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico - 08.09.2025, ПРАЙМ
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico
Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:15+0300
2025-09-08T08:15+0300
2025-09-08T08:18+0300
политика
европа
сша
бельгия
дональд трамп
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_40dcbea1100fd553ab89ec125ec9732b.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в статье для издания Politico экс-глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса. "Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застряв во враждебной внутренней и внешней среде. В Европе проживает всего 5% населения мира, и она находится в растущем экономическом разрыве с другими крупными державами. Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но и подвергается реальному риску стать вассалом Америки", - говорится в статье. Чиновники предупреждают, что если европейские лидеры не предпримут никаких действий, например не возьмут обязательства по совместной обороне, и будут ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с принятием трудных решений, то Европа как политический проект рискует погибнуть. Бывшие высокопоставленные политики также отмечают, что президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником ЕС, а США под его руководством представляют собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы.
европа
сша
бельгия
Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в статье для издания Politico экс-глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса.
"Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застряв во враждебной внутренней и внешней среде. В Европе проживает всего 5% населения мира, и она находится в растущем экономическом разрыве с другими крупными державами. Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но и подвергается реальному риску стать вассалом Америки", - говорится в статье.
Чиновники предупреждают, что если европейские лидеры не предпримут никаких действий, например не возьмут обязательства по совместной обороне, и будут ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с принятием трудных решений, то Европа как политический проект рискует погибнуть.
Бывшие высокопоставленные политики также отмечают, что президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником ЕС, а США под его руководством представляют собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы.
