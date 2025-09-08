https://1prime.ru/20250908/politico-861937672.html

Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico

Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico - 08.09.2025, ПРАЙМ

Европа рискует стать вассалом США, пишет Politico

Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T08:15+0300

2025-09-08T08:15+0300

2025-09-08T08:18+0300

политика

европа

сша

бельгия

дональд трамп

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_40dcbea1100fd553ab89ec125ec9732b.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европа подвергается серьезному риску стать вассалом США и погибнуть как политический проект, если европейские лидеры не предпримут решительных действий, пишут в статье для издания Politico экс-глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса. "Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застряв во враждебной внутренней и внешней среде. В Европе проживает всего 5% населения мира, и она находится в растущем экономическом разрыве с другими крупными державами. Европа не просто сталкивается с миром континентальных империй, но и подвергается реальному риску стать вассалом Америки", - говорится в статье. Чиновники предупреждают, что если европейские лидеры не предпримут никаких действий, например не возьмут обязательства по совместной обороне, и будут ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с принятием трудных решений, то Европа как политический проект рискует погибнуть. Бывшие высокопоставленные политики также отмечают, что президент США Дональд Трамп не является и никогда не будет союзником ЕС, а США под его руководством представляют собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы.

https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html

европа

сша

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, бельгия, дональд трамп, ес, politico