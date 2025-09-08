https://1prime.ru/20250908/polsha-861981414.html

Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента

Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента - 08.09.2025, ПРАЙМ

Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента

08.09.2025, ПРАЙМ

ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 33 778,5 ГВт.ч, что составляет 93% от всей мощности хранилищ. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано газа на 208,6 ГВт.ч. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна". Самый большой уровень наполнения на данный момент имеет хранилище "Санок" - 97% или 12 118 ГВт.ч. Хранилище "Вежховице" заполнено на 93% (13 304,1 ГВт.ч), "Каверна" - на 87% (8 356,4 ГВт.ч). В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствие российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.

