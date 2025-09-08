https://1prime.ru/20250908/polsha-861981414.html
Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента
Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента - 08.09.2025, ПРАЙМ
Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента
Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T22:31+0300
2025-09-08T22:31+0300
2025-09-08T22:31+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 33 778,5 ГВт.ч, что составляет 93% от всей мощности хранилищ. При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано газа на 208,6 ГВт.ч. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна". Самый большой уровень наполнения на данный момент имеет хранилище "Санок" - 97% или 12 118 ГВт.ч. Хранилище "Вежховице" заполнено на 93% (13 304,1 ГВт.ч), "Каверна" - на 87% (8 356,4 ГВт.ч). В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствие российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.
https://1prime.ru/20250908/gaz-861978846.html
польша
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93 процента
Gas Storage Poland: подземные хранилища газа в Польше заполнены на 93%
ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 93%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 33 778,5 ГВт.ч, что составляет 93% от всей мощности хранилищ.
При этом за прошедшие сутки в польские хранилища было закачано газа на 208,6 ГВт.ч.
На территории Польши
имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна".
Самый большой уровень наполнения на данный момент имеет хранилище "Санок" - 97% или 12 118 ГВт.ч. Хранилище "Вежховице" заполнено на 93% (13 304,1 ГВт.ч), "Каверна" - на 87% (8 356,4 ГВт.ч).
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь. В отсутствие российских поставок Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe
из Норвегии
и через терминал сжиженного газа на Балтике.
Цены на газ в Европе выросли на четыре процента