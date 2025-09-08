Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива - 08.09.2025
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива - 08.09.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива
Правительство РФ утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года в России, принятые меры будут способствовать росту спроса на природный... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года в России, принятые меры будут способствовать росту спроса на природный газ и улучшению экологии в российских городах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Расширение сбыта в ТЭКе возможно не только за счет географии поставок, но и благодаря формированию новых сегментов потребителей и поддержке спроса с их стороны. Правительством утверждена концепция развития рынка газомоторного топлива по 2035 год. Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые такой вид топлива используют, на создание современной инфраструктуры заправочной и сервисной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. В документ включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо даст заметный экономический и экологический эффект, а также приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов. Как уточнил Мишустин, в него вошли автомобильный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, коммунальная и дорожно-строительная техника, специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках. "Базовый сценарий продвижения в этой сфере учитывает как раз все существующие вызовы на мировых энергетических рынках. Его реализация, по мнению экспертов, даст возможность почти в четыре раза увеличить объём потребления такого топлива – с нынешних 2,5 миллиардов кубометров до 10 миллиардов", - добавил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, принятые меры позволят расширить внутренний спрос на природный газ, ускорить создание нового сегмента экономики и "способствовать улучшению экологии в городах".
газ, россия, михаил мишустин
Экономика, Газ, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Правительство утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года в России, принятые меры будут способствовать росту спроса на природный газ и улучшению экологии в российских городах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Расширение сбыта в ТЭКе возможно не только за счет географии поставок, но и благодаря формированию новых сегментов потребителей и поддержке спроса с их стороны. Правительством утверждена концепция развития рынка газомоторного топлива по 2035 год. Она нацелена на увеличение численности транспортных средств, которые такой вид топлива используют, на создание современной инфраструктуры заправочной и сервисной", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В документ включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо даст заметный экономический и экологический эффект, а также приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов. Как уточнил Мишустин, в него вошли автомобильный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, коммунальная и дорожно-строительная техника, специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках.
"Базовый сценарий продвижения в этой сфере учитывает как раз все существующие вызовы на мировых энергетических рынках. Его реализация, по мнению экспертов, даст возможность почти в четыре раза увеличить объём потребления такого топлива – с нынешних 2,5 миллиардов кубометров до 10 миллиардов", - добавил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, принятые меры позволят расширить внутренний спрос на природный газ, ускорить создание нового сегмента экономики и "способствовать улучшению экологии в городах".
