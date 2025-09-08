https://1prime.ru/20250908/putin-861933432.html

Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС

Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 сентября, примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T00:16+0300

2025-09-08T00:16+0300

2025-09-08T00:16+0300

экономика

мировая экономика

россия

индия

бразилия

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861933432.jpg?1757279788

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 сентября, примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. О соответствующих планах главы государства в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. По словам Пескова, Бразилия, в отношении которой сегодня оказывается экономическое давление, использует все возможные механизмы, в том числе БРИКС, для обмена мнениями по поводу тарифных войн США и выработки единых подходов. СУТЬ ПРОБЛЕМЫ В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения. ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

индия

бразилия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, бразилия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, ес