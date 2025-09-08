https://1prime.ru/20250908/putin-861942372.html
Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней, подписанные от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 г. в г. Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 г.", - сказано в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке отмечается, что вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от Российской Федерации (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Российская Федерация с декабря 2023 года "не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма". "Обращения по вопросу обеспечения представительства Российской Федерации в Европейском комитете игнорировались", - добавляется в документах.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней, подписанные от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 г. в г. Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 г.", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке отмечается, что вследствие блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от Российской Федерации (в связи с истечением полномочий предыдущего) в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании положений Европейской конвенции, Российская Федерация с декабря 2023 года "не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма".
"Обращения по вопросу обеспечения представительства Российской Федерации в Европейском комитете игнорировались", - добавляется в документах.
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин