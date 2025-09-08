https://1prime.ru/20250908/putin-861983910.html
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина - 08.09.2025, ПРАЙМ
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина
Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T23:57+0300
2025-09-08T23:57+0300
2025-09-08T23:57+0300
россия
китай
пекин
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska."Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — отмечается в статье.Издание подчеркивает, что благодаря искусной политике Путина отношения между Москвой и Пекином в геополитическом контексте значительно укрепились, что стало важной победой для России.В период с 31 августа по 3 сентября российский лидер находился с визитом в Китае. Он участвовал в саммите ШОС и провел несколько двусторонних встреч в рамках мероприятия. Затем в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры.
https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ШОС
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина
Myśl Poilska: Путин одержал на Украине большую геополитическую победу