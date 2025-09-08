Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина - 08.09.2025
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина - 08.09.2025, ПРАЙМ
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина
Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T23:57+0300
2025-09-08T23:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska."Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — отмечается в статье.Издание подчеркивает, что благодаря искусной политике Путина отношения между Москвой и Пекином в геополитическом контексте значительно укрепились, что стало важной победой для России.В период с 31 августа по 3 сентября российский лидер находился с визитом в Китае. Он участвовал в саммите ШОС и провел несколько двусторонних встреч в рамках мероприятия. Затем в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры.
В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska.
"Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — отмечается в статье.
Издание подчеркивает, что благодаря искусной политике Путина отношения между Москвой и Пекином в геополитическом контексте значительно укрепились, что стало важной победой для России.
В период с 31 августа по 3 сентября российский лидер находился с визитом в Китае. Он участвовал в саммите ШОС и провел несколько двусторонних встреч в рамках мероприятия. Затем в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры.
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС
1 сентября, 12:00
