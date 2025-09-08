https://1prime.ru/20250908/putin-861983910.html

В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина

В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина - 08.09.2025, ПРАЙМ

В Польше сделали громкое заявление о "главной победе" Путина

Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T23:57+0300

2025-09-08T23:57+0300

2025-09-08T23:57+0300

россия

китай

пекин

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин благодаря умелой внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska."Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — отмечается в статье.Издание подчеркивает, что благодаря искусной политике Путина отношения между Москвой и Пекином в геополитическом контексте значительно укрепились, что стало важной победой для России.В период с 31 августа по 3 сентября российский лидер находился с визитом в Китае. Он участвовал в саммите ШОС и провел несколько двусторонних встреч в рамках мероприятия. Затем в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные переговоры.

https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, пекин, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос