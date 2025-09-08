https://1prime.ru/20250908/ramafosa-861968331.html
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса
2025-09-08T16:30+0300
экономика
юар
вто
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
юар
юар, вто
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса.
"ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
