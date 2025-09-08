Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/ramafosa-861968331.html
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса - 08.09.2025, ПРАЙМ
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:30+0300
2025-09-08T16:30+0300
экономика
юар
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_6672326bddbed491fb77a0094e481e88.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860854254_149:0:2838:2017_1920x0_80_0_0_693c27e7616d3dd74a71dea23dc08b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юар, вто
Экономика, ЮАР, ВТО
16:30 08.09.2025
 
ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса

Рамафоса: страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне ВТО

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса.
"ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Страны ШОС выступили за реформу ВТО для решения торговых споров
2 сентября, 11:18
 
ЭкономикаЮАРВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала