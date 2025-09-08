https://1prime.ru/20250908/ramafosa-861968331.html

ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, заявил Рамафоса

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.

