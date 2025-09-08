Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию, пишут СМИ - 08.09.2025
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию, пишут СМИ
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны, пишет издание Politico со ссылкой на... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:20+0300
2025-09-08T10:20+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов "Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", - говорится в публикации. Как поясняет газета, запрет коснется стран, которым разрешено импортировать товары из ЕС, но которые якобы "реэкспортируют их в Россию в обход ограничений". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
10:20 08.09.2025
 
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию, пишут СМИ

Politico: ЕС намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
СМИ выяснили, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
