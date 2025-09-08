https://1prime.ru/20250908/reuters-861966921.html
СМИ выяснили детали 19-го пакета антироссийских санкций
Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер. | 08.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
брюссель
центральная азия
ес
ек
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Дипломаты ЕС заявили, что ЕК, как ожидается, предложит 19-й пакет санкций против РФ к 12 сентября, передает агентство Рейтер. "Дипломаты ЕС заявили, что они ожидают, что комиссия предложит 19-й пакет санкций против России к пятнице", - говорится в публикации. По данным агентства, дипломаты ЕС заявили, что Брюссель может ввести ограничения против банков двух стран Центральной Азии, а также региональных банков России в рамках 19-го пакета санкций против РФ.
брюссель
центральная азия
