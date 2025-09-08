https://1prime.ru/20250908/rosatom-861961695.html
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Мы действительно готовимся к выпуску юаневых облигаций в Китае. Однако сейчас мы не можем раскрыть никакие иные подробности", - сказал представитель "Росатома". Китай готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, поддержав размещение ими панда-бондов — долговых бумаг, номинированных в китайских юанях, но выпущенных иностранными компаниями, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным FT, в качестве первых заемщиков могут выступить "Росатом" и его дочерние компании, которые не попали под санкционные ограничения.
