"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае - 08.09.2025
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае, сообщили РИА Новости в госкорпорации. | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "Мы действительно готовимся к выпуску юаневых облигаций в Китае. Однако сейчас мы не можем раскрыть никакие иные подробности", - сказал представитель "Росатома". Китай готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, поддержав размещение ими панда-бондов — долговых бумаг, номинированных в китайских юанях, но выпущенных иностранными компаниями, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным FT, в качестве первых заемщиков могут выступить "Росатом" и его дочерние компании, которые не попали под санкционные ограничения.
рынок, россия, китай, росатом
Экономика, Рынок, РОССИЯ, КИТАЙ, Росатом
14:49 08.09.2025
 
"Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае

FT: «Росатом» готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готовится к выпуску юаневых облигаций в Китае, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Мы действительно готовимся к выпуску юаневых облигаций в Китае. Однако сейчас мы не можем раскрыть никакие иные подробности", - сказал представитель "Росатома".
Китай готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, поддержав размещение ими панда-бондов — долговых бумаг, номинированных в китайских юанях, но выпущенных иностранными компаниями, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным FT, в качестве первых заемщиков могут выступить "Росатом" и его дочерние компании, которые не попали под санкционные ограничения.
ЭкономикаРынокРОССИЯКИТАЙРосатом
 
 
Заголовок открываемого материала