"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран

2025-09-08T17:17+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран, говорится в годовом отчете госкорпорации. "Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, c шестью заказчиками из пяти стран", - говорится в отчете.
