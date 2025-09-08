https://1prime.ru/20250908/rosatom-861971710.html

"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран

"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран

"Росатом" в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран, говорится в годовом отчете госкорпорации. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T17:17+0300

2025-09-08T17:17+0300

2025-09-08T17:17+0300

бизнес

россия

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ed2531ccfd740cd55d66596f18fb05d6.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран, говорится в годовом отчете госкорпорации. "Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, c шестью заказчиками из пяти стран", - говорится в отчете.

https://1prime.ru/20250908/rosatom-861961695.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росатом