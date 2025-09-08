Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран, говорится в годовом отчете госкорпорации. "Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, c шестью заказчиками из пяти стран", - говорится в отчете.
17:17 08.09.2025
 
"Росатом" заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран

Росатом в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урана в пять стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в 2024 году заключил семь новых контрактов на поставку урановой продукции в пять стран, говорится в годовом отчете госкорпорации.
"Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период в целом сохранился на уровне предыдущих лет. В отчетном году заключено семь новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, c шестью заказчиками из пяти стран", - говорится в отчете.
