https://1prime.ru/20250908/rossija-861935204.html

Эксперт: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли

Эксперт: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли - 08.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли

Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T03:59+0300

2025-09-08T03:59+0300

2025-09-08T03:59+0300

экономика

россия

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935204.jpg?1757293146

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ран