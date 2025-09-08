Эксперт: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/rossija-861935204.html
Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T03:59+0300
2025-09-08T03:59+0300
экономика
россия
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935204.jpg?1757293146
россия, ран
Экономика, РОССИЯ, РАН
Эксперт Головнин: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск
 
