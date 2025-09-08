Эксперт: Россия стала меньше зависеть от внешней торговли

https://1prime.ru/20250908/rossija-861935204.html
2025-09-08T03:59+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск
