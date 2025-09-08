https://1prime.ru/20250908/rossija-861935818.html
Россия привлекает все больше китайских туристов, пишут СМИ
Россия привлекает все больше китайских туристов, пишут СМИ - 08.09.2025, ПРАЙМ
Россия привлекает все больше китайских туристов, пишут СМИ
ПЕКИН, 8 сен – РИА новости. Россия привлекает всё больший интерес китайских туристов в преддверии недельных октябрьских каникул по случаю Дня образования КНР в... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T05:44+0300
2025-09-08T05:44+0300
2025-09-08T05:44+0300
бизнес
туризм
россия
китай
кнр
рф
владимир путин
south china morning post
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935818.jpg?1757299468
ПЕКИН, 8 сен – РИА новости. Россия привлекает всё больший интерес китайских туристов в преддверии недельных октябрьских каникул по случаю Дня образования КНР в связи с перспективой введения безвизового режима, пишет в понедельник издание South China Morning Post.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Газета приводит данные турагентства Tongcheng Travel, свидетельствующие о том, что в минувшую пятницу в течение часа после того, как китайские СМИ опубликовали статьи с заявлением президента РФ, количество поисков отелей в России и авиабилетов в российские города выросло более чем в шесть раз по сравнению с четвергом.
При этом новостной портал "Ицай", цитируя турагентство Qunar, указывает, что "этим летом Россия была одним из самых популярных направлений для китайских туристов, и ожидается, что новая безвизовая политика приведет к резкому увеличению числа поездок в Россию в период предстоящих каникул по случаю Дня образования КНР".
Ежегодно День образования КНР – 1 октября - знаменует собой начало "золотой" недели общенациональных выходных, на протяжении которой миллионы жителей страны будут активно путешествовать как в самом Китае, так и за границу. В этом году осенние каникулы в Китае продлятся с 1 по 8 октября.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости о постоянном росте турпотока межу двумя странами. Так, в 2023 году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, а в 2024 – уже более 600 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, по словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, китай, кнр, рф, владимир путин, south china morning post, мид кнр, мид китая
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ, Владимир Путин, South China Morning Post, МИД КНР, МИД Китая
Россия привлекает все больше китайских туристов, пишут СМИ
South China Morning Post: Россия привлекает все больше китайских туристов
ПЕКИН, 8 сен – РИА новости. Россия привлекает всё больший интерес китайских туристов в преддверии недельных октябрьских каникул по случаю Дня образования КНР в связи с перспективой введения безвизового режима, пишет в понедельник издание South China Morning Post.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
Газета приводит данные турагентства Tongcheng Travel, свидетельствующие о том, что в минувшую пятницу в течение часа после того, как китайские СМИ опубликовали статьи с заявлением президента РФ, количество поисков отелей в России и авиабилетов в российские города выросло более чем в шесть раз по сравнению с четвергом.
При этом новостной портал "Ицай", цитируя турагентство Qunar, указывает, что "этим летом Россия была одним из самых популярных направлений для китайских туристов, и ожидается, что новая безвизовая политика приведет к резкому увеличению числа поездок в Россию в период предстоящих каникул по случаю Дня образования КНР".
Ежегодно День образования КНР – 1 октября - знаменует собой начало "золотой" недели общенациональных выходных, на протяжении которой миллионы жителей страны будут активно путешествовать как в самом Китае, так и за границу. В этом году осенние каникулы в Китае продлятся с 1 по 8 октября.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости о постоянном росте турпотока межу двумя странами. Так, в 2023 году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, а в 2024 – уже более 600 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, по словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона.