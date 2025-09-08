https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html

"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России

Полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что пока Россия и ШОС сотрудничают на благо | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что пока Россия и ШОС сотрудничают на благо друг друга, США продолжают поддерживать Украину в ее тупиковом положении.“В целом все это нелепо. Мы продолжаем следовать тому пути, который однозначно не приведет нас к успеху. Тем не менее, мы отлично справляемся с отчуждением от остального мира. И это то, что мы видели в Китае в последние дни”, — написал он. Макгрегор подчеркнул, что мероприятия в Китае были призваны показать Западу, что страны Глобального Юга нельзя запугать.С 31 августа по 3 сентября президент России находился с визитом в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС, провел несколько двусторонних встреч, а также в Пекине состоялись трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю беседу.Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На этой церемонии президент России присутствовал в качестве главного гостя.

