Предприятия "Ростеха" наращивает производство медицинских изделий

2025-09-08T21:35+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Предприятия "Ростеха" производят более 150 наименований медицинского оборудования и расширяют номенклатуру изделий и объемы производства, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов. "Сегодня одним из важнейших направлений нашей деятельности является медицинское приборостроение. На сегодняшний день наши предприятия, входящие в корпорацию, выпускают более 150 видов наименований медицинского оборудования для самых разных направлений медицины и продолжают наращивать объемы и номенклатуру изделий", - сказал Чемезов на торжественном вручении студенческих билетов первокурсникам Российского научного центра хирургии имени Бориса Петровского. Гендиректор отметил, что "Ростех" заинтересован в подготовке высококвалифицированных специалистов во всех областях, в том числе в медицине. По словам Чемезова, именно от синергии промышленности и науки рождаются по-настоящему прорывные идеи. Глава корпорации также подчеркнул, что "Ростех" развивает сотрудничество с ведущими научными медицинскими организациями, в том числе с центром Петровского, чтобы создавать современную продукцию, совершенствовать технологии, клинически апробировать и внедрять их в широкую врачебную практику. "Убежден, наше партнерство с центром хирургии обеспечит возможности для разработки инновационных медицинских изделий, лекарственных средств и технологий на благо укрепления здоровья людей", - добавил Чемезов.

