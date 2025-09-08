Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тимати объявили в розыск на Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250908/rozysk-861939878.html
Тимати объявили в розыск на Украине
Тимати объявили в розыск на Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
Тимати объявили в розыск на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:28+0300
2025-09-08T08:28+0300
политика
общество
украина
тимати
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850509721_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_02be40b83eed6c4f79c3df79d630a00e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".
https://1prime.ru/20250907/rozysk-861905897.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850509721_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_5d05f28dc0f620ea5e5fe1be7491961a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, тимати, сбу
Политика, Общество , УКРАИНА, Тимати, СБУ
08:28 08.09.2025
 
Тимати объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкVK Fest в Москве
VK Fest в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В России объявили в международный розыск гражданина Литвы
Вчера, 09:49
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАТиматиСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала