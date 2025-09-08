https://1prime.ru/20250908/rozysk-861939878.html

Тимати объявили в розыск на Украине

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Тимура Юнусова, известного как Тимати, его данные внесены в базу 1 июля, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июне СБУ предъявила Тимати заочное обвинение в нарушении порядка въезда - ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Тимати также внесен в базу сайта "Миротворец".

