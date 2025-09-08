https://1prime.ru/20250908/rubl-861940216.html
В РАН рассказали об укреплении рубля в 2025 году
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился в 2025 году, несмотря на внешние обстоятельства, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "В начале 2025 года мы видели достаточно удивительный на первый взгляд процесс, связанный с укреплением курса рубля, хотя, казалось бы, внешние факторы этому не способствовали. Это можно объяснить политикой высоких процентных ставок, которая действовала в этот период", - сказал Головнин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился в 2025 году, несмотря на внешние обстоятельства, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"В начале 2025 года мы видели достаточно удивительный на первый взгляд процесс, связанный с укреплением курса рубля, хотя, казалось бы, внешние факторы этому не способствовали. Это можно объяснить политикой высоких процентных ставок, которая действовала в этот период", - сказал Головнин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
