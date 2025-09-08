Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАН рассказали об укреплении рубля в 2025 году
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился в 2025 году, несмотря на внешние обстоятельства, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "В начале 2025 года мы видели достаточно удивительный на первый взгляд процесс, связанный с укреплением курса рубля, хотя, казалось бы, внешние факторы этому не способствовали. Это можно объяснить политикой высоких процентных ставок, которая действовала в этот период", - сказал Головнин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
рынок, россия, ран
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РАН
08:35 08.09.2025
 
В РАН рассказали об укреплении рубля в 2025 году

Глава Института экономики РАН Головнин: рубль укрепился в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Российские рубли
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Курс рубля укрепился в 2025 году, несмотря на внешние обстоятельства, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"В начале 2025 года мы видели достаточно удивительный на первый взгляд процесс, связанный с укреплением курса рубля, хотя, казалось бы, внешние факторы этому не способствовали. Это можно объяснить политикой высоких процентных ставок, которая действовала в этот период", - сказал Головнин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
ЭкономикаРынокРОССИЯРАН
 
 
