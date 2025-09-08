https://1prime.ru/20250908/rubl-861943209.html

В РАН оценили темпы распространения цифрового рубля в России

В РАН оценили темпы распространения цифрового рубля в России

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Пока немногие присоединились к программе Центрального банка РФ по внедрению цифрового рубля, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По его словам, цифровой рубль – это одна из форм рубля, соответственно, раньше рубль был только в наличной или безналичной форме. Цифровой рубль нужен для внутренней розничной торговли – обслуживания платежей обычных физических лиц. По плану это сделано для удобства и комфорта граждан, отметил Головнин. "Цифрового рубля пока еще почти никто не видел, особенно простые граждане. Центральный банк начал его запуск, ряд банков присоединились к этой программе, однако пока это достаточно узкий круг", - сказал он. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор, в свою очередь, активно работает над проектом по цифровому юаню. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск

