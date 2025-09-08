https://1prime.ru/20250908/rubl-861978247.html

Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже

Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже - 08.09.2025, ПРАЙМ

Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже

Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T20:27+0300

2025-09-08T20:27+0300

2025-09-08T20:27+0300

рынок

рф

ук альфа-капитал

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель. Тенденция к ослаблению Юань вырос на 1,69%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,42–11,61 рубля. Все происходит закономерно: приток валюты ограничен, спрос на нее стабилизируется после затяжной паузы, а инвесторы с банками ждут пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Рубль продолжает тенденцию умеренного ослабления. Способствовать этому может совокупность факторов - и отмена требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки, и вероятное восстановление импорта, и ожидания по снижению ключевой ставки. Также могут влиять и геополитические риски - риторика западных партнеров в отношении России опять ужесточилась", - рассказал Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Прогнозы Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 83–85, 95-97 и 11,3–11,9 рубля соответственно. В базовом сценарии ключевая ставка должна сократиться на 200 базисных пунктов, до 16% годовых с текущего уровня в 18%. Есть риск, что регулятор примет консервативное решение с сокращением стоимости кредитования на 100 базисных пунктов, но он небольшой, отметил Силаев. "Прогноз на завтра по биржевой паре юань/рубль на уровне 11,65-11,68 рубля. Просматривается сопротивление, от которого может стартовать коррекционный откат. Прогноз по паре доллар/рубль: выход к 83 рублям. также с последующим коррекционным откатом", - рассказал Рокотянская.

https://1prime.ru/20250903/rosselkhozbank-861684331.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"