Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/rubl-861978247.html
Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже
Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже - 08.09.2025, ПРАЙМ
Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже
Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T20:27+0300
2025-09-08T20:27+0300
рынок
рф
ук альфа-капитал
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель. Тенденция к ослаблению Юань вырос на 1,69%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,42–11,61 рубля. Все происходит закономерно: приток валюты ограничен, спрос на нее стабилизируется после затяжной паузы, а инвесторы с банками ждут пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Рубль продолжает тенденцию умеренного ослабления. Способствовать этому может совокупность факторов - и отмена требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки, и вероятное восстановление импорта, и ожидания по снижению ключевой ставки. Также могут влиять и геополитические риски - риторика западных партнеров в отношении России опять ужесточилась", - рассказал Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Прогнозы Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 83–85, 95-97 и 11,3–11,9 рубля соответственно. В базовом сценарии ключевая ставка должна сократиться на 200 базисных пунктов, до 16% годовых с текущего уровня в 18%. Есть риск, что регулятор примет консервативное решение с сокращением стоимости кредитования на 100 базисных пунктов, но он небольшой, отметил Силаев. "Прогноз на завтра по биржевой паре юань/рубль на уровне 11,65-11,68 рубля. Просматривается сопротивление, от которого может стартовать коррекционный откат. Прогноз по паре доллар/рубль: выход к 83 рублям. также с последующим коррекционным откатом", - рассказал Рокотянская.
https://1prime.ru/20250903/rosselkhozbank-861684331.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:507:1315:1493_1920x0_80_0_0_489067193fb67ce2d07f0babb307fe7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"
Рынок, РФ, УК Альфа-Капитал, "БКС Мир инвестиций"
20:27 08.09.2025
 
Курс рубля заметно снизился к юаню на Московской бирже

Курс юаня в понедельник вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель.

Тенденция к ослаблению

Юань вырос на 1,69%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,42–11,61 рубля.
Все происходит закономерно: приток валюты ограничен, спрос на нее стабилизируется после затяжной паузы, а инвесторы с банками ждут пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Рубль продолжает тенденцию умеренного ослабления. Способствовать этому может совокупность факторов - и отмена требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки, и вероятное восстановление импорта, и ожидания по снижению ключевой ставки. Также могут влиять и геополитические риски - риторика западных партнеров в отношении России опять ужесточилась", - рассказал Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".

Прогнозы

Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 83–85, 95-97 и 11,3–11,9 рубля соответственно.
В базовом сценарии ключевая ставка должна сократиться на 200 базисных пунктов, до 16% годовых с текущего уровня в 18%. Есть риск, что регулятор примет консервативное решение с сокращением стоимости кредитования на 100 базисных пунктов, но он небольшой, отметил Силаев.
"Прогноз на завтра по биржевой паре юань/рубль на уровне 11,65-11,68 рубля. Просматривается сопротивление, от которого может стартовать коррекционный откат. Прогноз по паре доллар/рубль: выход к 83 рублям. также с последующим коррекционным откатом", - рассказал Рокотянская.
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях
3 сентября, 08:17
 
РынокРФУК Альфа-Капитал"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала