СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро" - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро"
2025-09-08T09:12+0300
2025-09-08T09:12+0300
экономика
финансы
россия
дальний восток
якутия
владимир путин
русгидро
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро" с совокупным эффектом в 450 миллиардов рублей до 2030 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с итогами прошедшего совещания на площадке Восточного экономического форума. "Президент РФ предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга "Русгидро" за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции "Русгидро", а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 миллиардов рублей до 2030 года", - говорится в материале. В частности, предлагается продлить с 2028 по 2035 год действие дальневосточной надбавки - механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка. Ее половину, порядка 15,2 миллиарда рублей в год, планируется направить на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем - Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. Окончательными получателями льготы фактически будут "дочки" "Русгидро". По данным издания, Путин также одобрил введение моратория на выплату дивидендов "Русгидро" до 2030 года. Чистая прибыль будет направлена на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается в 175,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. Доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей, отмечает газета. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт.
дальний восток
якутия
финансы, россия, дальний восток, якутия, владимир путин, русгидро
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Владимир Путин, Русгидро
09:12 08.09.2025
 
СМИ: Путин предварительно одобрил план финоздоровления "Русгидро"

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предварительно одобрил план финансового оздоровления "Русгидро" с совокупным эффектом в 450 миллиардов рублей до 2030 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с итогами прошедшего совещания на площадке Восточного экономического форума.
"Президент РФ предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга "Русгидро" за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции "Русгидро", а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 миллиардов рублей до 2030 года", - говорится в материале.
В частности, предлагается продлить с 2028 по 2035 год действие дальневосточной надбавки - механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка. Ее половину, порядка 15,2 миллиарда рублей в год, планируется направить на развитие инфраструктуры технологически изолированных энергосистем - Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа. Окончательными получателями льготы фактически будут "дочки" "Русгидро".
По данным издания, Путин также одобрил введение моратория на выплату дивидендов "Русгидро" до 2030 года. Чистая прибыль будет направлена на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается в 175,8 миллиарда рублей.
Кроме того, планируется ускорить либерализацию цен на Дальнем Востоке. Доля свободной продажи электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС должна вырасти с 2,5% до 100% уже в 2026 году. Это должно сформировать для "Русгидро" дополнительные доходы на рынке на сутки вперед. Эффект оценивается в 141,2 миллиарда рублей, отмечает газета.
"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт.
"Русгидро" в I полугодии уменьшило выработку электроэнергии на 6,2%
24 июля, 08:20
 
Экономика Финансы РОССИЯ Дальний Восток ЯКУТИЯ Владимир Путин Русгидро
 
 
