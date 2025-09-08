Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, в основном в ожидании заседания ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T15:52+0300
2025-09-08T15:52+0300
15:52 08.09.2025
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале недели

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, в основном в ожидании заседания ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.39 мск растёт на 0,38%, до 2 912,43 пункта.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии находились в небольшом плюсе, очевидно, ожидая новостей о возможных переговорах Трампа и Путина на этой неделе. Американская сторона при этом дает понять, что готова ввести новые санкции против РФ, что остается одним из краткосрочных понижательных рисков для рынка", - комментирует Елена Кожухова их ИК "Велес капитал".
"На российском рынке инвесторы ждут заседания ЦБ в эту пятницу. Согласно консенсус-прогнозам, Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, чему способствуют позитивные данные об инфляции за последние два месяца", - в свою очередь отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам", добавив, что этот фактор будет играть большее значение, нежели введение нового пакета санкций со стороны ЕС.
В лидерах роста стоимости - акции ЮГК (+2,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,18%), обыкновенные акции Совкомбанка (+1,91%), "Полюса" (+1,31%), а также "Аэрофлота" (+1,38%)
Капитализация авиакомпании растёт после новостей о сохранении прогноза прибыли на текущий год на уровне прошлого года и возможной выплате годовых дивидендов при достижении целевых показателей. "Аэрофлот" также получил одобрение правкомиссей покупки 49% компании "Аэромар" – крупнейшего в России поставщика бортового питания. В итоге будет консолидировано 100% акций "Аэромара", отметила Кожухова.
В лидерах снижения стоимости - акции "Татнефти" (обыкновенные дешевеют на 0,99%, префы – на 0,7%), "Новатэка" (-0,71%), "Позитива" (-0,7%), ВТБ (-0,62%).
"Последнюю неделю на российских биржах очень низкие обороты, что может быть сигналом рыночных сомнений. В таких условиях сложно покупать", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", признавая, что в целом динамика и перспектива для индекса Мосбиржи очень сильно зависят от двух основных вышеприведённых факторов.
