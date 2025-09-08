https://1prime.ru/20250908/rynok-861966001.html

Российский рынок акций умеренно растет в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, в основном в ожидании заседания ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале недели, в основном в ожидании заседания ЦБ РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.39 мск растёт на 0,38%, до 2 912,43 пункта. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии находились в небольшом плюсе, очевидно, ожидая новостей о возможных переговорах Трампа и Путина на этой неделе. Американская сторона при этом дает понять, что готова ввести новые санкции против РФ, что остается одним из краткосрочных понижательных рисков для рынка", - комментирует Елена Кожухова их ИК "Велес капитал". "На российском рынке инвесторы ждут заседания ЦБ в эту пятницу. Согласно консенсус-прогнозам, Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%, чему способствуют позитивные данные об инфляции за последние два месяца", - в свою очередь отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам", добавив, что этот фактор будет играть большее значение, нежели введение нового пакета санкций со стороны ЕС. В лидерах роста стоимости - акции ЮГК (+2,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,18%), обыкновенные акции Совкомбанка (+1,91%), "Полюса" (+1,31%), а также "Аэрофлота" (+1,38%) Капитализация авиакомпании растёт после новостей о сохранении прогноза прибыли на текущий год на уровне прошлого года и возможной выплате годовых дивидендов при достижении целевых показателей. "Аэрофлот" также получил одобрение правкомиссей покупки 49% компании "Аэромар" – крупнейшего в России поставщика бортового питания. В итоге будет консолидировано 100% акций "Аэромара", отметила Кожухова. В лидерах снижения стоимости - акции "Татнефти" (обыкновенные дешевеют на 0,99%, префы – на 0,7%), "Новатэка" (-0,71%), "Позитива" (-0,7%), ВТБ (-0,62%). "Последнюю неделю на российских биржах очень низкие обороты, что может быть сигналом рыночных сомнений. В таких условиях сложно покупать", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", признавая, что в целом динамика и перспектива для индекса Мосбиржи очень сильно зависят от двух основных вышеприведённых факторов.

