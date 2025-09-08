Российский рынок акций закрылся ростом

https://1prime.ru/20250908/rynok-861977969.html

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,86%, до 1 162,82 пункта, долларовый РТС - на 0,26%, до 1 117,78 пункта. За неделю основной индекс вырос на 0,07%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,19%, долларовый индекс РТС – на 1,45%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель. "Российский рынок акций сегодня продолжает восстановительный рост пятницы. Ключевым драйвером служат ожидания по снижению ключевой ставки - очередное заседание ЦБ ожидается уже в эту пятницу. Нефтяные цены также развернулись к росту после "пролива" предыдущей недели. Разворот валютных пар, конечно, тоже служит переоценке акций экспортеров", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи пока находится в рамках боковика с верхней границей 2925–2930 пунктов, но просматривается перспектива его пробоя и выхода к следующей цели на 2945–2950 пунктов, добавила она. "Ожидания снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу способствовали ослаблению рубля и, соответственно, падению долларового индекса РТС. Рублевый бенчмарк поддержало повышение интереса к бумагам "второго эшелона", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Поддерживающим российский рынок фактором остаются надежды на переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни и последующее смягчение тона США в том числе в отношении потенциальных санкций. ЕС же готовится представить 19-й пакет ограничений до 12 сентября, при этом санкции могут затронуть прежде всего энергетические компании и банки в том числе из стран Центральной Азии", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Геополитическая неопределенность по-прежнему лишает российский рынок импульса к масштабному росту, добавила она. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции ЮГК (+3,76%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,89%), обыкновенные акции "Норникеля" (+2,35%), "Полюса" (+2,22%), "МД Медикал групп" (+2,09%). "В лидеры роста вышли недооцененные и малоликвидные акции "Саратовэнерго" (+12,95%). В аутсайдерах в первый день торгов после редомициляции оказался застройщик "Эталон"(-9,17%)", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения акции "Татнефти" (префы снижаются на 1,3%, обыкновенные акции – на 1,04%), Московского кредитного банка (-0,91%), "Ренессанса" (-0,82%), "Ростелекома" (-0,61%). Прогнозы Прогноз на завтра по индексу Мосбиржи на неделю: выход к 2945–2950 пунктов, далее необходимо будет наблюдать за поведением рынка, рассказала Рокотянская. Мильчакова ожидает, что 9 сентября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2900–3000 пунктов.

