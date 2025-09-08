https://1prime.ru/20250908/rynok-861977969.html
Российский рынок акций закрылся ростом
Российский рынок акций закрылся ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся ростом
Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T20:20+0300
2025-09-08T20:20+0300
2025-09-08T20:20+0300
рынок
торги
россия
сша
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,86%, до 1 162,82 пункта, долларовый РТС - на 0,26%, до 1 117,78 пункта. За неделю основной индекс вырос на 0,07%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,19%, долларовый индекс РТС – на 1,45%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель. "Российский рынок акций сегодня продолжает восстановительный рост пятницы. Ключевым драйвером служат ожидания по снижению ключевой ставки - очередное заседание ЦБ ожидается уже в эту пятницу. Нефтяные цены также развернулись к росту после "пролива" предыдущей недели. Разворот валютных пар, конечно, тоже служит переоценке акций экспортеров", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи пока находится в рамках боковика с верхней границей 2925–2930 пунктов, но просматривается перспектива его пробоя и выхода к следующей цели на 2945–2950 пунктов, добавила она. "Ожидания снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу способствовали ослаблению рубля и, соответственно, падению долларового индекса РТС. Рублевый бенчмарк поддержало повышение интереса к бумагам "второго эшелона", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Поддерживающим российский рынок фактором остаются надежды на переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни и последующее смягчение тона США в том числе в отношении потенциальных санкций. ЕС же готовится представить 19-й пакет ограничений до 12 сентября, при этом санкции могут затронуть прежде всего энергетические компании и банки в том числе из стран Центральной Азии", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Геополитическая неопределенность по-прежнему лишает российский рынок импульса к масштабному росту, добавила она. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции ЮГК (+3,76%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,89%), обыкновенные акции "Норникеля" (+2,35%), "Полюса" (+2,22%), "МД Медикал групп" (+2,09%). "В лидеры роста вышли недооцененные и малоликвидные акции "Саратовэнерго" (+12,95%). В аутсайдерах в первый день торгов после редомициляции оказался застройщик "Эталон"(-9,17%)", - рассказала Мильчакова. В лидерах снижения акции "Татнефти" (префы снижаются на 1,3%, обыкновенные акции – на 1,04%), Московского кредитного банка (-0,91%), "Ренессанса" (-0,82%), "Ростелекома" (-0,61%). Прогнозы Прогноз на завтра по индексу Мосбиржи на неделю: выход к 2945–2950 пунктов, далее необходимо будет наблюдать за поведением рынка, рассказала Рокотянская. Мильчакова ожидает, что 9 сентября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2900–3000 пунктов.
https://1prime.ru/20250905/aktsii-861840558.html
https://1prime.ru/20250902/gazprom-861632365.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, россия, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, РОССИЯ, США, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
к закрытию основных торгов вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,86%, до 1 162,82 пункта, долларовый РТС
- на 0,26%, до 1 117,78 пункта.
Физлица в августе купили на Мосбирже акций на 5,7 миллиарда рублей
За неделю основной индекс вырос на 0,07%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,19%, долларовый индекс РТС – на 1,45%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 1,05%, до 66,19 доллара за баррель.
"Российский рынок акций сегодня продолжает восстановительный рост пятницы. Ключевым драйвером служат ожидания по снижению ключевой ставки - очередное заседание ЦБ ожидается уже в эту пятницу. Нефтяные цены также развернулись к росту после "пролива" предыдущей недели. Разворот валютных пар, конечно, тоже служит переоценке акций экспортеров", - рассказала Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций
".
Индекс Мосбиржи пока находится в рамках боковика с верхней границей 2925–2930 пунктов, но просматривается перспектива его пробоя и выхода к следующей цели на 2945–2950 пунктов, добавила она.
"Ожидания снижения ключевой ставки в ближайшую пятницу способствовали ослаблению рубля и, соответственно, падению долларового индекса РТС. Рублевый бенчмарк поддержало повышение интереса к бумагам "второго эшелона", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Поддерживающим российский рынок фактором остаются надежды на переговоры Путина и Трампа в ближайшие дни и последующее смягчение тона США
в том числе в отношении потенциальных санкций. ЕС
же готовится представить 19-й пакет ограничений до 12 сентября, при этом санкции могут затронуть прежде всего энергетические компании и банки в том числе из стран Центральной Азии", - отметила Елена Кожухова
из ИК "Велес капитал
".
Геополитическая неопределенность по-прежнему лишает российский рынок импульса к масштабному росту, добавила она.
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции ЮГК
(+3,76%), префы "Сургутнефтегаза
" (+2,89%), обыкновенные акции "Норникеля
" (+2,35%), "Полюса" (+2,22%), "МД Медикал групп" (+2,09%).
"В лидеры роста вышли недооцененные и малоликвидные акции "Саратовэнерго" (+12,95%). В аутсайдерах в первый день торгов после редомициляции оказался застройщик "Эталон"(-9,17%)", - рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения акции "Татнефти
" (префы снижаются на 1,3%, обыкновенные акции – на 1,04%), Московского кредитного банка
(-0,91%), "Ренессанса" (-0,82%), "Ростелекома
" (-0,61%).
Прогноз на завтра по индексу Мосбиржи на неделю: выход к 2945–2950 пунктов, далее необходимо будет наблюдать за поведением рынка, рассказала Рокотянская.
Мильчакова ожидает, что 9 сентября индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2900–3000 пунктов.
Акции "Газпрома" утром прибавляли около 1%