СМИ выяснили, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух... | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС. "Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов.
По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС.
"Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
