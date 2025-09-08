https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861943538.html

СМИ выяснили, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России

СМИ выяснили, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России - 08.09.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России

Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T09:56+0300

2025-09-08T09:56+0300

2025-09-08T09:56+0300

экономика

россия

запад

москва

владимир путин

politico

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) может выдвинуть официальное предложение по 19-му пакету санкций против РФ к концу этой недели, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. По данным газеты, ЕК уже начала вести консультации по этому вопросу с послами ЕС. "Официальное предложение по 19-му пакету санкций, скорее всего, поступит только к концу этой недели", - говорится в материале издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250907/tramp-861924185.html

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, москва, владимир путин, politico, ек, ес