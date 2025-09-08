https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861950514.html
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа - 08.09.2025, ПРАЙМ
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа
Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. | 08.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. "Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти.
"Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
