Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа

БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. "Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.

