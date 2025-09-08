Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа - 08.09.2025, ПРАЙМ
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа - 08.09.2025, ПРАЙМ
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа
Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:27+0300
2025-09-08T11:27+0300
экономика
газ
запад
финляндия
кая каллас
владимир путин
ес
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861950353_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_015e1ce612538757216c9d8cca4738a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти. "Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861943377.html
газ, запад, финляндия, кая каллас, владимир путин, ес, евросовет
Экономика, Газ, ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Евросовет
11:27 08.09.2025
 
Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российского газа

Кошта призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских нефти и газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Португалии Антониу Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Финляндии призвал ужесточить санкции против стран-покупателей российских газа и нефти.
"Что нам нужно сделать, так это усилить наше давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров. Это нелегко, но это то, что нам нужно продолжать делать: бороться с "теневым флотом", снижать способность России вести военные действия за счет продажи нефти и газа, и для этого нам нужно усилить не только санкции против России, но и вторичные санкции для стран, которые покупают нефть и газ у РФ", - сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
ЭкономикаГазЗАПАДФИНЛЯНДИЯКая КалласВладимир ПутинЕСЕвросовет
 
 
