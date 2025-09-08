Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков отметил неэффективность антироссийских санкций - 08.09.2025
Песков отметил неэффективность антироссийских санкций
Песков отметил неэффективность антироссийских санкций - 08.09.2025, ПРАЙМ
Песков отметил неэффективность антироссийских санкций
Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
11:57 08.09.2025
 
Песков отметил неэффективность антироссийских санкций

Песков: беспрецедентное количество антироссийских санкций не возымели эффекта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дмитрий Песков
Песков рассказал о последствиях тарифных войн
Вчера, 10:37
 
