Песков отметил неэффективность антироссийских санкций

Песков отметил неэффективность антироссийских санкций - 08.09.2025, ПРАЙМ

Песков отметил неэффективность антироссийских санкций

Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2025

2025-09-08T11:57+0300

2025-09-08T11:57+0300

2025-09-08T11:57+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

