https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861952358.html
Кремль учел заявления американских чиновников по санкциям против России
Кремль учел заявления американских чиновников по санкциям против России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Кремль учел заявления американских чиновников по санкциям против России
Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:57+0300
2025-09-08T11:57+0300
2025-09-08T11:57+0300
экономика
россия
дмитрий песков
мировая экономика
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
https://1prime.ru/20250906/peskov-861882703.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, мировая экономика, вашингтон
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Мировая экономика, ВАШИНГТОН
Кремль учел заявления американских чиновников по санкциям против России
Песков: Кремль принял во внимание заявления чиновников США по антироссийским санкциям