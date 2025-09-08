https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861952358.html

Кремль учел заявления американских чиновников по санкциям против России

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

