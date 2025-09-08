https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861952462.html
Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков
Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков - 08.09.2025, ПРАЙМ
Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков
Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:58+0300
2025-09-08T11:58+0300
2025-09-08T11:58+0300
политика
россия
дмитрий песков
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159418_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_764215e96eef22f8bbe4507caf315c5a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
https://1prime.ru/20250907/putin-861912557.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159418_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_bbca9ebba5ab60c6487dbd387c9376b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, санкции против РФ
Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков
Песков: никакие санкции не заставят РФ изменить свою последовательную позицию