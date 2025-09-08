Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков
политика
россия
дмитрий песков
санкции против рф
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
россия, дмитрий песков, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, санкции против РФ
11:58 08.09.2025
 
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Политика РОССИЯ Дмитрий Песков санкции против РФ
 
 
Заголовок открываемого материала