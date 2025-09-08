https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861952462.html

Санкции не смогут заставить Россию изменить свою позицию, сообщил Песков

политика

россия

дмитрий песков

санкции против рф

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Никакие санкции не смогут заставить РФ изменить свою последовательную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

